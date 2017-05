HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren

DGAP-News: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH begibt neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren 15.05.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2012/2017 und öffentliches Angebot * Wesentlicher Teil der Neuemission dient zusammen mit Bankenfinanzierungen der Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 * Einbeziehung der neuen Anleihe im Börsensegment Scale geplant; voraussichtlich erste Anleihe-Neuemission in Scale * Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 5,250 bis 6,000 %

München/Herzberg am Harz, 15. Mai 2017 - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter dünner, veredelter Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie, begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4NW7) mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Mio. und einem Mindestvolumen von EUR 35 Mio. Der endgültige Zinskupon wird am Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 12. Juni 2017 festgelegt und liegt innerhalb der Kuponspanne von 5,250 - 6,000 %.

Das Angebot setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Im Rahmen eines Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN: DE000A1R0VD4) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 15. Mai 2017 und endet voraussichtlich am 2. Juni 2017 (18 Uhr MESZ). Es ist vorgesehen, bis zum 26. Mai 2017 im Rahmen des Umtauschangebots eingegangene Zeichnungsangebote voll zuzuteilen. Zusätzlich zu den aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/2017 erhalten Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, eine Umtauschprämie in Höhe von EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Parallel dazu haben auch die Mitarbeiter der HOMANN-Unternehmensgruppe die Möglichkeit, Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mitarbeiteroption zu zeichnen. Im Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 6. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), wobei eine vorzeitige Schließung jederzeit möglich ist. Institutionelle Investoren können direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 14. Juni 2017 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG geplant.

Das Geschäftsjahr 2016 schloss die HOMANN-Unternehmensgruppe mit einem neuen Umsatz- und Ergebnisrekord ab und profitierte insbesondere von der Entwicklung im neuen Werk im polnischen Krosno. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 % auf EUR 226 Mio. (2015: EUR 202 Mio.), gleichzeitig stieg das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt um Sondereffekte und Währungsergebnisse um rund 60 % auf EUR 33 Mio. (2015: EUR 20 Mio.). Gute Auftragseingänge im 1. Quartal 2017 und die fortgesetzte positive operative Entwicklung untermauern dabei den profitablen Wachstumskurs, den das Unternehmen auch in Zukunft strategisch fortsetzen will. Vor diesem Hintergrund soll neben der teilweisen Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2012/2017 der Nettoemissionserlös für Investitionen in das Finanz- und Anlagevermögen verwendet werden. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere der Ausbau der Veredelungskapazitäten und damit der weitere Ausbau der Wertschöpfungsstufen. Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: "Unsere Finanzierungsstrategie setzt zukünftig auf einen noch breiteren Mix unterschiedlicher Instrumente. Die bisherige Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro werden wir plangemäß ablösen, teilweise refinanziert durch die neue mit 50 Mio. Euro deutlich kleinere Anleihe. Zusätzlich setzen wir wieder stärker auf klassische Bankenfinanzierungen." Damit geht die positive Entwicklung der Unternehmensgruppe einher mit der Verfügbarkeit vielfältiger Finanzierungsmöglichkeiten. So stehen in einem Volumen von insgesamt EUR 75 Mio. Zusagen für konventionelle Bankkredite mit mehreren Kreditinstituten, die noch im ersten Halbjahr 2017 finalisiert werden sollen. Im Einklang mit der neuen Finanzierungsstruktur wird damit das Zinsergebnis in den nächsten Jahren voraussichtlich signifikant verbessert werden können. Gleichzeitig wird das Fälligkeitsprofil der Gesamtverbindlichkeiten deutlich geglättet, verbunden mit dem Ziel die Verschuldung mittelfristig weiter zu reduzieren.

Der Wertpapierprospekt wurde am 12. Mai 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (http://www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH Volumen: bis zu EUR 50.000.000 (Mindestemissionsvolumen: EUR

35.000.000) ISIN / WKN: DE000A2E4NW7 / A2E4NW

Unterneh- B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016) mensrating: Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 5,250 % bis 6,000 %, Festlegung des Kupons voraussichtlich am12.06.2017

Ausgabe- 100 % preis:

Umtauschprä- EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung

mie: 2012/2017 Nennbe- EUR 1.000 trag/Stücke- lung: Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung Umtauschan- vorbehalten gebot: Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung Mehrerwerbs- vorbehalten option: Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung Mitarbeiter- vorbehalten option: Zeichnungs- 06.06. - 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung frist für vorbehalten öffentli- ches Angebot: Valuta: 14.06.2017

Laufzeit: 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022

Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags lung:

Vorzeitige Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Rückzah- Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen lung: Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen Status: nicht nachranging, nicht besichert Kündigungs- u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, rechte: Drittverzug und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen Financial u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Covenants: Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen Börsenseg- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter

ment: Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG im Segment Scale für Unternehmensanleihen

Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG

Manager: Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 12. Mai 2017 gebilligten und an die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Homann Holzwerkstoffe GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Michael Werneke Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)211 387 355 46 michael.werneke@better-orange.de Martina Siebe Homann Holzwerkstoffe GmbH Tel.: +49 (0)89 99 88 69 11 ms@homanit.org

15.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a 81925 München Deutschland Telefon: 089 99 88 69-0 Fax: 089 99 88 69-21 ISIN: DE000A1R0VD4 WKN: A1R0VD

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

