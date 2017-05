Die Aktie von Patrizia Immobilien erholt sich sukzessive von dem Absturz im letzten Jahr. Wir hatten das Tief der Bewegung mit unserem Einstieg im Musterdepot Anfang Dezember fast exakt abgepasst und freuen uns mittlerweile über eine Rendite von 22 %. Die Zahlen für das erste Quartal konnten dem jungen Aufwärtstrend nun zwar keinen neuen Schub geben, aber die Hoffnung bleibt, dass das Unternehmen im Jahresverlauf ein höheres Tempo einlegt.

Patrizia Immobilien hat in den ersten drei Monaten den Wachstumskurs fortgesetzt, die Assets under Management konnten in Relation zum Jahresende 2016 um 0,5 Mrd. Euro auf 19,1 Mrd. Euro gesteigert werden. Das spiegelt sich auch in den Verwaltungsgebühren wider, die mit 22,9 Mio. Euro um 9,7 % über dem Vorjahreswert lagen. Demgegenüber reduzierten sich die Einnahmen aus dem Investmentmanagement, die u.a. durch das Volumen der abgeschlossenen Transaktionen determiniert werden, von 37,7 auf 31,0 Mio. Euro. Im Vorjahr hatte Patrizia Immobilien noch Transaktionen im Wert von 2,2 Mrd. Euro abgewickelt, nun belief sich ...

