Expertenmeinung

Ertragsorientiert Anlegen in Zeiten politischer Risiken und steigender Zinsen

Fragen und Antworten an Fondsmanager Michael Schoenhaut

Ist es in einer Welt, in der die Globalisierung in Frage gestellt wird, angesichts der rasanten Veränderung der politischen und wirtschaftlichen Landschaft weltweit nun schwieriger, diversifizierte Ertragsquellen zu finden?

Die zweite Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed hat eine Zeit der Zinsnormalisierung eingeläutet. Der überraschende Wahlsieg Donald Trumps hat höhere Erwartungen hinsichtlich fiskalischer Anreize und eines stärkeren Wachstums in den USA geweckt. Dies hat zu einem Umschwung an den Märkten von einer "Länger-niedriger"-Stimmung hin zu einer Reflation geführt. Dank des abnehmenden Deflationsrisikos liegen die Tiefststände der Anleihenrenditen hinter uns.



