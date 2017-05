Diese sind beispielsweise endokrin oder antibiotisch wirksame Substanzen, in konzentriertem chemischem oder pharmazeutischem Abwasser. Diese Methode ermöglicht den gezielten rückstandsfreien Abbau eines breiten Spektrums von Mikroverunreinigungen und Wirkstoffen. In der Praxis werden häufig die UV-Oxidation und - in vielen Fällen bereits beim Kunden vorhandene - biologischen Reinigungsstufen kombiniert. Bei der Umsetzung sind die chemischen Eigenschaften des Abwassers und die genaue Zielsetzung der Behandlung zu berücksichtigen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei den ausgewählten Anwendungsbeispielen bestand die Zielsetzung im Abbau von aromatischen Strukturen (Amoxicillin, Prolol, Phenole, Toluol, …), EE2 sowie verschiedener ...

