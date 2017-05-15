ALPHAVALUE SENKT AIRBUS AUF 'ADD' BARCLAYS HEBT UNITED INTERNET AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 48 (43) EUR - 'BUY' CREDIT SUISSE SENKT RHÖN-KLINIKUM AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) GOLDMAN SENKT BRENNTAG AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 56 (57) EUR GOLDMAN ERHÖHT INFINEON AUF 'KAUFEN' (NEUTRAL) - ZIEL 22 (19) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR DRILLISCH AUF 70 (50) EUR - 'BUY' HSBC HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 22 (20) EUR - 'HOLD' HSBC HEBT PORSCHE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 65 (55) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 50 (40) EUR - 'HOLD' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 120 (115) EUR MACQUARIE HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 98 (96) EUR Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen...Den vollständigen Artikel lesen ...