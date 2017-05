Der IT- und Telekommunikationsanbieter ist im Vergleich zum Vorjahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zwar hat der Umsatz erneut nachgegeben, dieses Mal um 10 % auf 88,7 Mio. €, aber dafür hat sich das EBIT auf 2,6 Mio. € mehr als vervierfacht. Mit 0,6 Mio. € ist nun auch wieder ein Nettogewinn angefallen, nachdem man vor Jahresfrist mit - 0,1 Mio. € noch rote Zahlen geschrieben hatte. Auch der freie Cashflow ist mit 3,6 Mio. € nun wieder in den schwarzen Bereich gedreht, hatte man doch im Vergleichszeitraum noch - 0,8 Mio. € erzielt.Insbesondere das Cloud-Geschäft hat den Erfolg QSCs befeuert. Der entsprechende Strategieschwenk beginnt sich also auszuzahlen. Der Umsatz in der Cloud konnte - von niedrigem Niveau aus - auf 5,2 Mio. € mehr als verdoppelt werden. Auch im Consulting und im Telekommunikationsgeschäft mit Firmenkunden konnte man Zuwächse erzielen. In den traditionellen Bereichen Outsourcing sowie Telekommunikationsgeschäft mit Resellern ist es dagegen erwartungsgemäß zu prozentual deutlich zweistelligen Rückgängen gekommen.Auch wenn QSC lediglich die bisherige Jahresprognose bestätigt hat, legte der Aktienkurs deutlich zu. Allerdings war die Aktie in den vergangenen Wochen auch deutlich zurückgekommen, hatte QSC doch für das gesamte Jahr einen Nettoverlust von gut 25 Mio. € vermelden müssen. Mittlerweile zeigt sich aber auch hier, dass die strategische Neuorientierung Erfolg versprechend ist, denn trotz eines weiter rückläufigen Umsatzes ist die Profitabilität bereits schon wieder auf Kurs getrimmt. Die Aktie ist trotz der sich deutlich aufhellenden Erfolgsaussichten nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Auch in der näheren Zukunft dürfte sich die Kursentwicklung als sehr schwankungsanfällig erweisen, auch wenn wir überzeugt sind, dass sie per saldo aufwärts gerichtet sein wird. Zudem ist das Unternehmen auch ein potenzieller Übernahmekandidat, weshalb wir die Aktie in Ausgabe 15.17 in unser German M&A-Portfolio gekauft haben.Fazit: Wer immer noch nicht dabei ist, versucht zu Kursen unter 2 € zum Zuge zu kommen.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 19 vom 11.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info