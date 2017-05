Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Engie von 14,20 auf 15,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Strategie zur Neuausrichtung des Energiekonzern könne schon heute als Erfolg angesehen werden, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Das Wachstum in Segmenten wie etwa dem Solarbereich dürfte nun wieder stärker in den Vordergrund treten./tih/fbr

ISIN: FR0010208488