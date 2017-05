Die Deutsche Bank befindet sich wieder im Aufwind. Der Vorstandsvorsitzende John Cryan will den Konzern nach dem Horrorjahr 2016 auf den Wachstumspfad zurückführen. Neben dem geplanten Teilbörsengang der Tochterfirma Deutsche-Asset-Management steht im laufenden Jahr auch die Reintegration der Postbank in die Deutsche Bank an. Bei dem ehemaligen Staatsbetrieb zog das Geschäft zuletzt deutlich an.

