Werbung

DZ BANK - DAX: Positive Trendfortsetzung zu erwarten

Das auf hohem Niveau seitwärts gerichtete Handelsgeschehen setzte sich in der vergangenen Woche weiter fort. Bisher fehlt der Verkaufsdruck, der den Index in eine breiter gefasste Korrekturbewegung zwingen könnte, daher gilt weiterhin die wichtigste Prämisse der Technischen Analyse: Die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung eines einmal eingeschlagenen Trends ist immer höher einzustufen als dessen Umkehr. So ist insgesamt davon auszugehen, dass die laufende Verschnaufpause die Basis für den nächsten anstehenden Aufwärtsimpuls legt. Das letzte Bewegungs-/ zugleich Allzeithoch bei rund 12.780 Punkten bildet aktuell den charttechnischen Widerstandsbereich, den es zu überwinden gilt, wenn der DAX seinen Aufwärtstrend bestätigen will. Das nächste "Etappenziel" befindet sich bei 13.300 Punkten.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de