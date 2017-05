Drägerwerk AG auf Jahreshoch - Prozyklisches Kaufsignal

Sehr geehrte Leser, die Drägerwerk AG dürfte den meisten Börsianer bekannt sein. Das im Jahre 1889 in Lübeck gegründete Unternehmen ist im Bereich Medizintechnik tätig und wird bereits in 5. Generation familiengeführt. Bis zum heutigen Tag hält die Familie eine deutliche Mehrheit an dem Unternehmen. Gerade der Chart sieht aus heutiger Sicht sehr interessant aus. Aktuell befindet sich die Drägerwerk AG auf Jahreshoch. Außerdem kommt das Allzeithoch aus dem Jahr 2015 wieder deutlich dichter. Auf Jahressicht konnte die Drägerwerk AG sogar 100 Prozent zulegen. Was für eine Dynamik!

Auszug aus dem Unternehmensprofil Drägerwerk AG

Dräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Basis des langjährigen Erfolgs ist eine wertorientierte Unternehmenskultur mit vier kontinuierlich gepflegten Unternehmensstärken: ausgeprägte Kundennähe, kompetente Mitarbeiter, kontinuierliche Innovationen sowie exzellente Qualität.

…

Das Produktprogramm in der Medizintechnik umfasst Anästhesiearbeitsplätze, Beatmungsgeräte für Intensivmedizin, Intensiv- und Transportbeatmung sowie Wärmetherapie für Neugeborene. Patientenmonitoring, IT-Lösungen und Gasmanagementsysteme runden das Angebot ab. In der Sicherheitstechnik bietet Dräger seinen Kunden ein ganzheitliches Gefahrenmanagement, insbesondere für den Personen- und Anlagenschutz. Das aktuelle Portfolio umfasst stationäre und mobile Gasmesssysteme, Atemschutzausrüstung, Brandübungsanlagen, professionelle Tauchtechnik sowie Alkohol- und Drogentestgeräte.

Quelle Drägerwerk AG

Drägerwerk AG im langfristigen Chart

10-Jahres-Chart Drägerwerk AG

Quelle Finanztreff

Den vollständigen Artikel lesen ...