Sehr geehrte Leser, als ich die Zeilen zum Thema IT Sicherheit schrieb, war mir nicht bewusst, dass die erste große globale Welle an Angriffen so nah ist. Nachdem gestern nun selbst die Tagesschau dieses Thema als Top-Thema hatte, steht wohl fest, dass der große Kampf bevorsteht. In meinen Augen werden nun vor allem Staaten, Banken und große Institutionen dramatisch aufrüsten. In der aktuellen Welle der Digitalisierung wird es schon bald als absolut unprofessionell gelten, wenn Institutionen aufgrund solcher Hacker-Angriffe nicht erreichbar sind. Und dass ein weiterer globaler Cyber-Angriff früher oder später kommt, da können wir absolut sicher sein.

Tagesschau mit Top Thema Cyber-Angriff

Globaler Cyber-Angriff - Auswirkungen

