Bad Marienberg - Die BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001/ WKN A1XDYU) hat heute ad-hoc den Start einer Barkapitalerhöhung in einem Bezugsverhältnis von 1:8 (1 neue Aktie für 8 Bezugsrechte) mit insgesamt bis zu 12.471.685 neuen BUWOG-Aktien unter Wahrung des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

