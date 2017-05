Delticom AG: Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf

Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf

Hannover, 15. Mai 2017 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Autozubehör sowie Spezialist im eFood und Experte auf dem Gebiet effizienter Lagerlogistik, berichtet mit der vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2017.

Einige frühlingshafte Tage im März begünstigten in unserem Kerngeschäft hierzulande einen vorgezogenen Start in die Sommerreifensaison. 2016 hatte das Sommerreifengeschäft aufgrund anhaltend kalter Temperaturen erst nach den Osterfeiertagen und damit Ende März an Dynamik gewonnen.

Damit erzielte die Delticom-Gruppe in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 19,9 % auf 126,8 Mio. EUR (Q1 2016: 105,8 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) fällt aufgrund der erfreulichen Umsatzentwicklung für die ersten drei Monate positiv aus und liegt somit über dem Vorjahreswert von -0,4 Mio. EUR.

Im ersten Quartal 2017 entwickelte sich die Anzahl neu hinzu gewonnener Kunden ebenfalls positiv. So haben seit der Unternehmensgründung mehr als 11 Millionen Kunden in einem der Delticom-Onlineshops eingekauft. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wurden knapp 30 neue Onlineshops international ausgerollt.

Das Wetter im April war in diesem Jahr äußerst wechselhaft. Auf einen warmen Start folgte zur Monatsmitte in weiten Teilen Deutschlands eine spätwinterliche kalte Witterung mit Schnee und Spätfrösten. Mit einer Monatsmitteltemperatur von 7,5 Grad war der April der kälteste seit 16 Jahren. Marktexperten rechnen damit, dass aufgrund der schwachen Absatzentwicklung im April hierzulande in den ersten vier Monaten ca. 5 % weniger PKW-Ersatzreifen vom Handel an die Verbraucher abgesetzt wurden. Mit der Geschäftsentwicklung der Delticom-Gruppe in den ersten vier Monaten zeigt sich das Management zufrieden.

Ausblick

Die Gesellschaft bestätigt die Gesamtjahresprognose für 2017. Demnach strebt die Delticom-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr unverändert einen Umsatz in Höhe von 650 Mio. EUR einhergehend mit einem EBITDA von mindestens 16 Mio. EUR an.

Über den Verlauf des Sommerreifengeschäfts wird Delticom mit Vorlage des Halbjahresberichts am 14.08.2017 berichten.

Unternehmensprofil:

Die Delticom AG ist ein vornehmlich in Europa und den USA tätiges E-Commerce-Unternehmen mit Know-how im Aufbau und Betrieb von Online-Shops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung, dem Aufbau von Partnernetzwerken sowie im Bereich anspruchsvoller und hocheffizienter Warenkommissionierungs- und Auslieferungslogistik.

Führend ist die Delticom AG bei der Onlinedistribution von Reifen und Autozubehör. Der Online-Gebrauchtwagenhandel und eFood runden die Produktpalette ab. Delticom besitzt umfassende Erfahrung im internationalen Shopaufbau. Neben dem Design gehören auch die Bereitstellung von Produktbeschreibungen sowie ein umfangreicher Kundenservice in Landessprache zu ihrer Kompetenz. Das Know-how beim grenzüberschreitenden E-Commerce sowie die Etablierung von effizienten Lager- und Logistikprozessen finden nicht nur beim Reifenhandel, Online-Gebrauchtwagenhandel und im eFood-Geschäft Anwendung, sondern werden auch Dritten als Dienstleistung angeboten.

Seit der Gründung 1999 hat die in Hannover, Deutschland, ansässige Gesellschaft eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Lager, u. a. ein vollautomatisiertes Kleinteilelager, gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

2016 hat die Delticom AG einen Umsatz von mehr als 600 Mio. EUR generiert. In 68 Ländern betreibt der E-Commerce-Spezialist mehr als 380 Onlineshops und -vertriebsplattformen und betreut über 11 Mio. Kunden. Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden umfasst allein im Reifengeschäft mehr als 100 Marken und über 25.000 Modelle von Reifen für Pkw, Motorräder, Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse sowie Kompletträder. Kunden können die bestellten Produkte zur Montage auch zu einem der weltweit über 43.000 Servicepartner der Delticom AG schicken lassen.

Über 300.000 Autoteile und Zubehörartikel, darunter Motorenöle, Schneeketten oder Batterien, runden das Angebot ab. Mit dem Einstieg in den Online-Gebrauchtwagenhandel wurde das Angebot im Bereich Automotive vervollständigt. Damit hat sich die Delticom AG in diesem Bereich von einem klassischen Onlinehändler zu einem Online-Lösungsanbieter entwickelt. Im Bereich eFood bietet die Delticom AG ein umfassendes Sortiment aus rund 20.000 verschiedenen Lebensmitteln an.

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG Investor Relations Melanie Gereke Brühlstraße 11 30169 Hannover Tel.: +49 (0)511-936 34-8903 Fax: +49 (0)89-208081147 Email: melanie.gereke@delti.com

