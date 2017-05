Die Deutsche Pfandbriefbank ist im ersten Quartal mit einem Gewinn vor Steuern von 47 Millionen Euro leicht vorangekommen. Das Geldhaus sieht seine Prognose für 2017 damit untermauert.

Nach einem geglückten Start ins Jahr gibt sich die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) für den weiteren Verlauf optimistisch. "Die pbb bleibt in einem unverändert sehr schwierigen Zins- und Wettbewerbsumfeld auf Kurs", erklärte Vorstandschef Andreas Arndt am Montag in München.

Der 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangene Münchner Immobilienfinanzierer steigerte den Gewinn ...

