Die Teilnehmer des Expertenmeetings zielen darauf ab, die Gesundheitsgefährdung Tuberkulose in Europa zu beenden



Die Regierungschefs von Frankreich und den Niederlanden drängten heute bei einem hochrangigen Meeting in Brüssel darauf, neue Behandlungsmethoden und Präventionsmittel gegen die arzneimittelresistente Tuberkulose zu finanzieren und legten das Ausmaß des Problems in Europa dar.



"TB entwickelt sich aufgrund seiner Arzneimittelresistenz für eine wachsende Zahl von Menschen zu einer nicht behandelbaren Krankheit", so Michèle Boccoz, Sonderbotschafter für die Bekämpfung von HIV/AIDS und übertragbaren Krankheiten beim französischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung. "Durch die Investition in Forschung und Entwicklung haben wir heute Medikamente und Impfstoffe zur Hand, um die Bedrohung von TB als Gesundheitsproblem in Europa endlich zu beenden."



Während die TB-Häufigkeit in der Europäischen Union (EU) relativ niedrig (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/Pages/index.aspx) ist, besteht die Erkrankung in jedem einzelnen Land. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO weist Europa insgesamt die größte Häufigkeit von arzneimittelresistenter TB (http://www.euro.who.int/__ data/assets/pdf_file/0012/304131/Fact-Sheet_WTBD_2016.pdf?ua=1) weltweit auf. Neun der 30 Länder mit der höchsten Belastung an arzneimittelresistenter TB befinden sich in Osteuropa und in Zentralasien. Der WHO zufolge erkranken jährlich schätzungsweise nahezu 73.000 Menschen an arzneimittelresistenter TB.



"Ohne Hilfsmittel wie neue Medikamente und Impfstoffe können wir unsere Ziele zur Eindämmung von TB nicht erreichen", so Marja Esveld, Senior Policy Advisor, Global Health des niederländischen Gesundheitsministeriums. "Nun ist es an der Zeit, die Ressourcen aufzustocken, um sicherzustellen, dass wir über die Mittel verfügen, die Epidemie effektiv zu beenden und die aufkommende Bedrohung arzneimittelresistenter TB anzugehen."



Die weltweite Studie über Antibiotikaresistenz-Daten AMR Review geht davon aus, dass die arzneimittelresistente TB bis 2050 für weitere 2,1 Millionen Todesfälle in Europa verantwortlich sein und Kosten in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar verursachen wird. Weltweit tötet die Krankheit TB bis 2050 jährlich 200.000 Menschen, wobei die Zahl 2,5 Millionen erreichen könnte.



TB ist heute mit 1,8 Millionen Todesfällen im Jahr 2015 die weltweit tödlichste Infektionskrankheit. Die wirtschaftliche Finanzierung der TB-Forschung und -Entwicklung ist in den vergangenen fünf Jahren auf dem gleichen Stand geblieben (http://www.policycuresr esearch.org/downloads/Y9%20GFINDER%20highlights%20web.pdf). Die WHO schätzt, dass mehr als eine Milliarde US-Dollar (http://www.who.int/tb/publications/factsheet_global.pdf?ua=1) jährlich benötigt werden, und weitere 1,7 Milliarden US-Dollar für TB-Prävention, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten.



Die ehrgeizigen Strategie End TB Strategy (http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/) (Strategie zur Abschaffung von Tuberkulose) der WHO zielt darauf ab, TB-Todesfälle um 95 Prozent und neue Fälle zwischen 2015 und 2035 um 90 Prozent zu reduzieren. Gemäß dem Aktionsplan Tuberkulose für die Europäische Region der WHO (2016-2020) (http://www.euro.who.int/en/health-topics/ communicable-diseases/tuberculosis/publications/2017/tuberculosis-sur veillance-and-monitoring-report-in-europe-2017) besteht das Zwischenziel in der 25-prozentigen Reduzierung von neuen TB-Fällen und einer Behandlungserfolgsrate von 75 Prozent bei Patienten mit multi-arzneimittelresistenter TB.



"Ein wichtiger Impuls für die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen TB besteht darin, das Problem der Arzneimittelresistenz zu umgehen. Ein Impfstoff wird nicht davon beeinflusst, ob der TB Organismus resistent gegen Arzneimittel ist, da Impfstoffe eine vollkommen andere Wirkungsweise im Körper haben", erklärte Dr. Nick Drager, Executive Director von TBVI (Tuberculosis Vaccine Initiative), einer europäischen Stiftung, die die Forschung und Entwicklung für neue TB-Impfstoffe unterstützt.



Die kürzeste Behandlung für Formen von arzneimittelresistenter TB dauert mindestens neun Monate und kann bis zu zwei Jahre oder länger dauern. Die Behandlung selbst besteht aus einer Kombination aus starken Arzneimitteln, die in Form von Tabletten und Injektionen verabreicht werden. Weniger als die Hälfte aller Menschen mit multi-arzneimittelresistenter TB werden erfolgreich geheilt.



"Diese Menschen, die bereits an arzneimittelresistenter TB leiden, benötigen dringend effektivere, verträglichere, schneller wirkende und weniger kostenintensive Behandlungsoptionen", erklärte Dr. Mel Spigelman, President und CEO von TB Alliance, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation, die die Entwicklung neuer TB-Arzneimitteltherapien vorantreibt. "Um die Arzneimittelresistenz einzudämmen, sind politischer Wille und der Einsatz von erheblich mehr Ressourcen für die Forschung und Entwicklung in neue Arzneimitteltherapien von Nöten."



Das hochrangige Meeting in Brüssel "TB und europäische Gesundheitssicherheit: die entscheidende Rolle der Forschung und Entwicklung im Kontext der Antibiotikaresistenz" wurde vom Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport der Niederlande und vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung in Frankreich ausgerichtet. Es wurde von der TBVI, der TB Alliance und der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW), einer Nichtregierungsorganisation für weltweite Entwicklung, organisiert.



Das hochrangige Meeting geht der weltweiten Ministerkonferenz zu TB, das im November 2017 in Moskau abgehalten wird, und dem UN-Expertenmeeting zu TB im September 2018 voraus.



TB Alliance (Global Alliance for TB Drug Development)



TB Alliance ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, schneller wirkende und bezahlbare Arzneimitteltherapien zur Bekämpfung von Tuberkulose (TB) zu finden. Durch innovative Wissenschaft und mit Partnern auf der ganzen Welt möchten wir einen gleichberechtigten Zugang zu einer schnelleren und besseren Heilung von TB sicherstellen, der die weltweite Gesundheit und den weltweiten Wohlstand vorantreibt. TB Alliance arbeitet mit Unterstützung des australischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel, der Bill und Melinda Gates Stiftung, des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch die KfW Bankengruppe, des Global Health Innovative Technology Fund, des Irish-Aid-Programms, des Indonesia Health Fund (indonesischen Gesundheitsfonds), des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, des niederländischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, von UNITAID, des Ministeriums für internationale Entwicklung des Vereinigten Königreichs, der Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung und der US-Arzneimittelbehörde FDA. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.tballiance.org



TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI)



Die TuBerculosis Vaccine Initiative (TBVI) ist eine gemeinnützige Stiftung, die die Entdeckung und Entwicklung neuer, sicherer und effektiver TB-Impfstoffe erleichtert, die für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sind.Als Produktentwicklungspartnerschaft (Product Development Partnership, PDP) integriert, übersetzt und priorisiert TBVI Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um neue TB-Impfstoffe und Biomarker für die weltweite Nutzung zu entdecken und entwickeln. TBVI liefert wesentliche Dienstleistungen, die die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen ihrer Konsortiumpartner unterstützen - 50 Partner aus dem akademischen Bereich, von Forschungsinstituten und der privaten Industrie im TB-Impfsektor. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tbvi.eu



Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)



DSW konzentriert sich auf die Bedürfnisse und das Potenzial der größten Generation junger Menschen in der Geschichte. Wir setzen uns dafür ein, die Nachfrage nach und den Zugang zu Gesundheitsinformationen, -dienstleistungen und -versorgung zu verbessern, und ihr Recht auf eine bessere Zukunft sicherzustellen. Das erreichen wir durch Eintreten für Geschlechtergleichstellung, Kapazitätsaufbau und Familienplanungs-Initiativen. Neben ihren Hauptsitzen in Deutschland unterhält die DSW Büros in Äthiopien, Kenia, Tansania und Uganda sowie Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel. DSW setzt sich darüber hinaus für Investitionen in die Forschung und Innovation zur Bekämpfung von armutsbedingten und vernachlässigten tropischen Krankheiten ein.



