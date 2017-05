Packarbeitsplätze von Treston, Hamburg, zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus. Alle Bauteile und Komponenten sind frei miteinander kombinierbar. Das sichert ein Konfigurieren von maßgeschneiderten Arbeitsplatzsystemen, die individuelle Anforderungen erfüllen und für schlanke Prozesse sorgen. In der Elektronikbranche sind beispielsweise ESD-fähige (Electrostatic Discharge = elektrostatische Entladung) Arbeitsplätze erforderlich. Durch Reibung an Arbeitsoberflächen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...