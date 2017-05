London - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Analyst Parash Jain von HSBC: Parash Jain, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG). Die Hamburger Reederei sei im Auftaktquartal wegen höherer Treibstoffpreise wieder in die Verlustzone gerutscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...