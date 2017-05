Hamburg (ots) -



Wo finde ich den besten Arzt für mein Anliegen? Wie geht man damit um, wenn das eigene Kind die Diagnose ADHS erhält? Und was kann ich tun, damit ich ganz einfach gesund bleibe? Diese und viele weitere wichtige Fragen beantwortet jetzt der TB GUIDE Gesundheit & Medizin für Hamburg verständlich und kompetent.



Herausgeber des TB GUIDE Gesundheit & Medizin ist der TVG Verlag in Kooperation mit dem Magazin FOCUS-GESUNDHEIT. Ab dem 15. Mai liegt der TB GUIDE kostenlos in zahlreichen Apotheken der Hansestadt aus. Dazu der TVG-Geschäftsführer Gerhard Kinzl: "Mit über 270 Seiten und circa 11.000 geprüften Adressen des Hamburger Telefonbuchs zählt der TB GUIDE Gesundheit & Medizin zu einem der wertvollsten Ratgeber bei den drängendsten Fragen der Gesundheit - inklusive Empfehlungen und wichtigen Ansprechpartnern."



Die Hamburger Ausgabe, so Kinzl, liefere ausführliche Antworten zu wichtigen Gesundheitsfragen. "Wir geben Informationen, die für jeden Hamburger wichtig und hilfreich sind. Gerade in Zeiten der Digitalisierung bietet die gedruckte Ausgabe die Möglichkeit, sich wirklich umfassend informieren und orientieren zu können." Sorgfältig recherchierte Ratgeberartikel geben zum Beispiel Einblick in neue Therapieansätze der Krebsforschung. Plus: Männergesundheit. Wie bleibt der Mann von heute gesund und fit? Und für die gute Laune gibt es nützliche Tipps zum Glücklichsein.



Auch ans Aussehen der Hamburger wird gedacht. Erfahren Sie, welche Anti-Aging-Methoden es gibt, wie sie wirklich wirken - und wo dennoch die Grenzen dieser Behandlungen liegen. Und nicht nur für Familien mit Kindern stets ein wichtiges Thema: Impfen. Ein übersichtlicher Kalender gibt Empfehlungen für den Schutz von Groß und Klein vor ansteckenden Krankheiten, den richtigen Umgang mit Insektenbissen, und erinnert vor allem an die wichtigsten Impftermine. Damit kann der Sommer unbeschwert beginnen.



Der Service für die Leser steht stets im Vordergrund: Übersichtlich nach Fachgebieten sortiert, bietet der TB GUIDE aktuelle Rankings der Top-Ärzte sowie der besten Kliniken Hamburgs. Auch für die Suche nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung steht eine Liste der zuverlässigsten Pflegeheime mit Kosten und Leistungen zur Verfügung.



Zusätzlich findet der Leser Tipps, woran man eine gute Pflegeinrichtung erkennt und wie man den Schritt in den neuen Lebensabschnitt für die zu pflegende Person positiv gestalten kann. Zusätzlich enthält der TB GUIDE Gesundheit & Medizin alle relevanten Hamburger Kontakte rund um das Thema Gesundheit: von A wie Akupunktur über Y wie Yoga bis Z wie Zahnarzt.



Natürlich gibt es den TB GUIDE auch online: Unter https://www.tb-guide.de/ratgeber/gesundheit bietet er neben den Kontaktadressen von Anbietern der Hansestadt stets auch aktuelle Gesundheitsinfos für jeden Tag.



Über den TVG Verlag



Als einer der bedeutendsten Telefonbuchverlage in Deutschland ist der TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg und München sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. Die Telefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, online und mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationale Auskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner für KMUs im Bereich Online-Marketing werden AdWords-Kampagnen angelegt, Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netz optimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage, setzt der Verlag auf einen Mix aus hochwertigen redaktionellen Artikeln und aktuellen Adressen.



