FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischerer Ausblick für die Gewinnspanne hat den Aktien des Autozulieferers Stabilus am Montag Rückenwind verliehen. Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Privatbank Hauck & Aufhäuser dämpfte die gute Stimmung dann allerdings wieder ein wenig: Nach einem Kurssprung bis auf 66,94 Euro bröckelten die Gewinne ab. Am späten Vormittag notierten die Aktien noch 0,67 Prozent im Plus bei 65,94 Euro.

Nach einem deutlichen Anstieg des Umsatzes und des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im zweiten Geschäftsquartal 2016/17 traut sich der Hersteller von Gasdruckfedern im Gesamtjahr nun eine bereinigte Ebit-Marge von 14 bis 15 Prozent zu. Bisher wurden 13 bis 14 Prozent angepeilt. Die operative Umsatzprognose blieb bei 865 Millionen Euro.

Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser lobt die Quartalszahlen und äußerte sich optimistisch zu den Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Die Erhöhung des Ausblicks habe indes nicht gerade überrascht. Zudem erschienen die Aktien mittlerweile ausreichend hoch bewertet. Bei einem unveränderten Kursziel von 66 Euro stufte er die Papiere daher von "Buy" auf "Hold" ab.

Die Stabilus-Aktien hatten Anfang Mai ein Rekordhoch bei 67,48 Euro erklommen. Aus Sicht von zwölf Monaten summiert sich ihr Plus immer noch auf rund 48 Prozent. Seit dem Börsengang im Mai 2014 haben sie ihren Wert mehr als verdreifacht./mis/tih/fbr

ISIN LU1066226637

AXC0125 2017-05-15/11:28