Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 17,30 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Prognose leicht übertroffen; Marktinteresse an Immobilienauktionen wächst weiter an; 4,7% Dividendenrendite - Kursziel erhöht auf 17,30 EUR - Rating KAUFEN Der Gesamtmarkt für Immobilientransaktionen ist weiterhin sehr dynamisch und soll mit 60-65 Mrd. EUR in 2017 weiterhin deutlich über dem 10-Jahres Durchschnitt liegen. Hintergrund dieser Entwicklung ist zum einen die Niedrigzinspolitik der EZB, welche Anlagealternativen aus dem Markt nimmt sowie günstige Finanzierungen für Immobilientransaktionen ermöglicht. Zum anderen beruht der leichte Rückgang im Transaktionsvolumen für 2017 auf der gesunkenen Verkaufsbereitschaft von Immobilienhaltern, welche trotz Rekordpreisen, aufgrund von fehlenden Anlagealternativen nicht bereit sind, ihre Objekte zu veräußern. Die Immobilientransaktion durch Auktion stellt im deutschen Markt nach wie vor einen sehr kleinen Teil dar. Die Immobilienauktion als Transaktionsmöglichkeit ist gerade in den Nachbarländern und in Großbritannien deutlich verbreiteter. Wir erwarten, dass langfristig eine Angleichung an die Nachbarländer stattfinden wird und der Markt für Immobilienauktionen sukzessive wächst. Hier sehen wir die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA), als deutlichen Marktführer, sehr gut aufgestellt. Im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse schätzen wir den Marktanteil der DGA gegenwärtig auf über 90% ein und somit als Hauptprofiteur der Marktausweitung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 konnte die DGA eine neue historische Bestmarkte erzielen und im dritten Jahr in Folge einen Objektumsatz von über 100 Mio. EUR generieren. Hintergrund hierfür ist der steigende Bekanntheitsgrad für Immobilientransaktionen und die erfolgreiche Akquisetätigkeit der DGA von werthaltigen Objekten. Neben der erfolgreichen Akquisition von steigerungsfähigen Objekten, bewies die DGA mit einer Verkaufsquote von 90,1% (VJ: 89,1%) abermals, dass mit Immobilienauktionen eine hohe Nachfrage erzeugt werden kann. Darüber hinaus konnte die bereinigte Netto-Courtage weiter auf 10,59 Mio. EUR (VJ: 10,34 Mio. EUR) gesteigert werden. Bei der bereinigten Netto- Courtage handelt es sich um die Courtageerlöse der Gruppe, abzüglich Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen. Somit ist die bereinigte Netto-Courtage am ehesten vergleichbar mit einem Konzernumsatzerlös. Analog hierzu verbesserte sich die Rentabilität weiter mit einem EBIT in Höhe von 1,73 Mio. EUR (VJ: 1,64 Mio. EUR) und einer EBIT-Marge von 16,4% (VJ: 15,8%). Getragen wurde die Entwicklung von der gesamten Gruppe, jedoch konnten besonders die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) mit einem Gewinn von 0,76 Mio. EUR (VJ; 0,57 Mio. EUR) und die Westdeutsche Grundstücksauktionen (WGA), mit einem Gewinn von 0,55 Mio. EUR (VJ: 0,15 Mio. EUR), wichtige Ergebnisbeiträge liefern. Über die WGA wurden insbesondere auf der Winterauktion 2016 drei besonders werthaltige Objekte versteigert u.a. die ehemalige Residenz und Botschaft der Republik Indonesien. Mit dem Verkauf dieser Objekte erhielt die WGA zusätzliche mediale Aufmerksamkeit, welche zum einen die Deutsche Grundstücksauktionen AG aber auch Immobilienauktionen als solche weiter in die öffentliche Wahrnehmung getragen hat. Hier sehen wir besondere Chancen, dass durch die mediale Präsenz zusätzliches Wachstum für die DGA in der mittelfristigen Zukunft generiert werden kann. Insgesamt schlug sich das sehr gute Ergebnis auch auf den Jahresüberschuss mit 1,17 Mio. EUR (VJ: 1,13 Mio. EUR) nieder, was eine gute Basis für die geplante Dividende in Höhe von 0,72 EUR liefert. Somit wird die Deutsche Grundstücksauktionen AG abermals ihrem Ruf als Dividendentitel gerecht und weist bei einem aktuellen Kurs von 15,28 EUR je Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 4,7% auf. Vor dem Hintergrund des guten aktuellen Marktumfeldes und der steigenden öffentlichen Wahrnehmung von Immobilienauktionen gehen wir davon aus, dass auch im vierten Jahr in Folge ein Objektumsatz von über 100 Mio. EUR erzielt werden kann. Demensprechend rechnen wir mit einer bereinigten Netto-Courtage in Höhe von 10,81 Mio. EUR für das GJ 2017 bzw. 11,02 Mio. EUR für das GJ 2018. Gleichsam waren bereits die Frühjahresauktionen 2017 sehr erfolgreich (siehe Research vom 03.04.2017) und bestätigen unsere Einschätzungen. Neben der neu gewonnen Medienpräsenz erwarten wir auch, dass die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH zukünftig mit dem Trend der Digitalisierung weitere Einlieferungen gewinnt. Zudem soll die Internetplattform noch im laufenden Jahr deutlich modernisiert werden und könnte somit ebenfalls zusätzliche Kunden ansprechen. Ergebnisseitig erwarten wir, dass das hohe Renditeniveau der vorangegangenen Jahre aufrechterhalten wird und somit auch zukünftige Dividendensteigerungen zu erwarten sind. Konkret erwarten wir eine Dividende in Höhe von 0,77 EUR je Aktie für das GJ 2017 bzw. 0,79 EUR für das GJ 2018. Relativ zum aktuellen Aktienkurs würde dies einer attraktiven Dividendenrendite von 5,1% (2017) bzw. 5,2% (2018) entsprechen. Insgesamt stufen wir das Marktumfeld für Immobilienauktionen als sehr gut ein und erwarten ein weiteres Wachstum des Gesamtmarktes. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG, als deutscher Marktführer, sollte überdurchschnittlich von dem attraktiven Marktumfeld profitieren und demensprechend gehen wir von einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik aus. Auf Basis des guten Ausblicks und unseres Bewertungsmodells heben wir das Kursziel von 17,10 EUR auf 17,30 EUR je Aktie an. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 15,20 EUR ergibt sich ein Upside-Potenzial von 13,8%. Darüber hinaus erwarten wir eine äußerst attraktive Dividendenrendite von über 5% und vergeben auf Basis der Kursziels das Rating KAUFEN. 