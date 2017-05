Liebe Leser,

Wolford hat sich in den ersten 9 Monaten schlecht entwickelt. Die Geschäfte laufen einfach nicht mehr. Der Konzern befindet sich in einer schwierigen Abwärtsspirale. Der Umsatz sank um 7,5% auf 119 Mio €. Dabei konnte kein Gewinn erwirtschaftet werden. Unterm Strich musste Wolford einen Fehlbetrag von 1,15 € pro Aktie verkraften. Im Vorjahr konnte noch ein schmaler Gewinn von 0,14 € pro Aktie verbucht werden. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Vielmehr kämpft Wolford mit ...

