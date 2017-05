Nachhaltigkeitsmanagement der Aareal Bank Gruppe erneut ausgezeichnet

Wiesbaden, 15. Mai 2017 - Die Nachhaltigkeitsleistungen der Aareal Bank Gruppe sind erneut von führenden Nachhaltigkeitsrating-Anbietern positiv bewertet worden. Aktuell verfügt die Aareal Bank Gruppe über ein AA-ESG Rating von MSCI ESG Research und zählt damit zu den besten 15 % ihrer Branche. Die Ratingagentur Sustainalytics stuft die Aareal Bank Gruppe weiterhin als Outperformer ein (Overall ESG Score: 71 von 100 möglichen Punkten). In der Klassifizierung der imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH "Uncovered Bonds" (Senior Unsecured Bonds) wurde die Aareal Bank als Zweitbeste aller 109 bewerteten Finanzinstitute mit "positive BBB" eingestuft. Die unbesicherten Anleihen der Aareal Bank erfüllen damit weiterhin die Ansprüche von Investoren unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.

"Wer nachhaltig wirtschaftet, indem er ökonomische, ökologische und soziale Aspekte verantwortlich managt, der sichert seine Zukunft", so Hermann J. Merkens, Vorsitzender des Vorstands der Aareal Bank AG. "Umgekehrt gilt: Wer Zukunftsfähigkeit zum Maßstab macht, wirtschaftet auch nachhaltig. Unternehmen sind dabei mehr denn je gefordert, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten. Die erneut sehr positiven Ratingergebnisse sind ein erfreulicher Beleg für die Weiterentwicklung unserer gruppenweiten Nachhaltigkeitsleistungen."

Weiterführende Informationen zum Nachhaltigkeitsmanagement der Aareal Bank Gruppe sowie der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht "Vordenken. Bewusst handeln." und die Nachhaltigkeitsbilanz 2016 sind abrufbar auf den neu gestalteten Internetseiten zum Thema "Verantwortung" unter www.aareal-bank.com/de/verantwortung/.

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

