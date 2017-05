Investoren sehen die Höchststände an den Börsen mit wachsender Zurückhaltung und neigen dazu, jetzt Gewinne mitzunehmen. Dies zeigt der aktuelle Brokerage Index, den die comdirect monatlich erhebt."Die Luft wird langsam dünn", heißt es bei der comdirect anlässlich der Vorstellung des Brokerage Index für den Monat April. Denn die Höchststände bei den Börsenindizes sowie die politischen Unsicherheiten, zuletzt bei der Frankreich-Wahl, hätten Privatanleger im vergangenen Monat vermehr dazu bewogen, Gewinne mitzunehmen. "Hier macht sich die Vorsicht vieler Investoren bemerkbar", erklärt Stefan Wolf, Produktmanager Trading bei comdirect. "Viele Privatanleger haben sich auch so positioniert, dass sie liquide genug sind, um bei Rücksetzern nachkaufen zu können. Dieses Verhalten haben wir in den letzten Monaten und Jahren bereits häufiger beobachtet."

