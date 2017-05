Warwick Grigor, Vorsitzender von Far East Capital, sprach in einem Interview mit dem Magazin MiningNews von den Batteriemetallen als "sexy" Sektor mit starken Aussichten. Und das, obwohl der Marktwert in den vergangenen Monaten an Stabilität verloren habe. Die Aktienkurse der führenden Produzenten von Lithium, Galaxy Resources und Pilbara Minerals und auch die der Graphit-Projekte von Syrah Ressources und Triton Minerals fielen in der Gunst der Anleger. Sogar Kobalt, was sich noch in letzter Zeit recht stark zeigte, notiert schwächer. Grigor erwartet, dass dieser Trend auch weiter anhalten wird. Allerdings warnt er Anleger auch davor, sich von Aufblähungen und Aufschwüngen irreführen zu lassen. Der Markt sei zu unkonzentriert, um einem Trend über...

