mybet Holding SE: mybet Gruppe schließt Vergleich mit Westlotto über 11,8 Mio. Euro

15.05.2017

Berlin, 15. Mai 2017. Die SWS Service GmbH (SWS), eine Konzerngesellschaft der mybet Gruppe, hat sich heute mit der Westdeutschen Lotterie GmbH & Co. OHG (Westlotto) auf einen Vergleich geeinigt, um den seit rund zehn Jahren andauernden Kartellschadenersatzprozess zu beenden. Durch den Vergleich erhält die SWS eine Zahlung von 11,8 Mio. Euro von Westlotto. Die Zahlung wird noch innerhalb des 2. Quartals 2017 geleistet und die SWS wird ihre Klage zurücknehmen, um den Rechtsstreit zu beenden.

Im Verfahren ging es um mögliche Schadenersatzansprüche der SWS aufgrund kartellrechtswidrigen Verhaltens von Westlotto. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof das Verfahren an das Oberlandesgericht Düsseldorf zur Revision zurück verwiesen. Das ursprüngliche Urteil des OLG Düsseldorf hatte der SWS im April 2014 Schadenersatz in Höhe von 11,5 Mio. Euro zuzüglich Zinsen zugesprochen.

Mit Erhalt der Zahlung wird die von der mybet Gruppe abgeschlossene Zwischenfinanzierung mit Erfolgsbeteiligung zur Rückzahlung fällig. Entsprechend der Vertragsbedingungen muss die mybet Gruppe dem Darlehensgeber den bisher erhaltenen Betrag von 4,0 Mio. Euro aus der zur Verfügung gestellten Kreditlinie zurückzahlen. Als Erfolgsbeteiligung erhält der Darlehensgeber zudem 50 Prozent dieser Summe und vom verbleibenden Restbetrag der Vergleichszahlung werden weitere 15 Prozent an den Darlehensgeber gezahlt. Zusätzlich wird eine Bereitstellungsgebühr für zwischenzeitlich nicht abgerufene Mittel der Kreditlinie von drei Prozent pro Jahr erhoben.

Durch den Vergleich werden der mybet Gruppe damit im 2. Quartal 2017 nach Tilgung der Zwischenfinanzierung zusätzliche liquide Mittel in Höhe von 4,9 Mio. Euro zufließen.

Aufgrund der erzielten außerordentlichen Erlöse aus dem Vergleich und der nun veränderten Finanzierungssituation wird der Vorstand die operativen Planungen für das Geschäftsjahr 2017 überarbeiten. Auf der Basis dieser neuen Planungen wird die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 der mybet Gruppe angepasst werden, wobei bereits feststeht, dass die Erlöse aus dem Vergleich unter anderem einen deutlichen positiven Effekt auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) haben werden. Die konkretisierte neue Prognose wird noch vor Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2017 bekannt gegeben werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2017 ist für den 30. Mai 2017 vorgesehen.

