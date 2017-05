Zürich (ots) - Die CEO-Volatilität ist mit 12,7 % in der Schweiz

Konzernchefs in der Schweiz bringen besonders viel internationale

Arbeitserfahrung mit. Frauen bleiben in den Chefetagen eine Ausnahme.

Weltweit steigen die CEO-Demissionen aus ethischen Gründen.



Strategy& untersucht in der neuen «2016 CEO Success Study» die

Veränderungen an der Spitze der 2500 grössten börsenkotierten

Unternehmen weltweit. Die Ergebnisse zeigen, dass ein insgesamt

positives wirtschaftliches Umfeld zu mehr Kontinuität in den

Chefetagen führt. Der Anteil Frauen bleibt auf Führungsebenen

weiterhin gering.



Wieder mehr Kontinuität in den Chefetagen



Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz lediglich 12,7 % aller

CEO-Posten neu besetzt. 2015 lag die Wechselquote noch bei 17,6 %.

«Die niedrige CEO-Fluktuation ist auf das insgesamt gute

wirtschaftliche Umfeld sowie die generell positive Performance der

Unternehmen zurückzuführen. Auch externe Unsicherheitsfaktoren wie

ein turbulentes politisches Umfeld führen zu mehr firmeninterner

Kontinuität», sagt Alex Koster, Geschäftsführer von Strategy&

Schweiz.



Frauenanteil in den Chefetagen: immer noch gering



Unter den 2500 grössten börsenkotierten Unternehmen weltweit

wurden 2016 zwölf Frauen zum CEO ernannt. Das sind 3,6 % der neu

besetzten Positionen in der Führungsetage. Der Frauenanteil unter den

in der DACH-Region 2016 neu angetretenen CEOs lag mit 3,0 % unter dem

globalen Schnitt. «Der Aufstieg von Frauen wird durch traditionelle

Rollenbilder, kulturelle Barrieren oder fehlende Vorbilder gebremst»,

kommentiert Alex Koster. Immerhin: Über die letzten fünf Jahre

gemessen wurden im deutschsprachigen Raum mit 5,1 % mehr weibliche

CEOs berufen als im globalen Vergleich (3,8 %).



Schweizer Unternehmen: internationale Erfahrung gefragt



Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verstärken den Trend

zur langfristig geplanten und gut vorbereiteten Nachfolgeregelung mit

internen Kandidaten. 2016 wurden global 82 % der neu besetzten

CEO-Posten an interne Kandidaten vergeben. Die DACH-Region vergab 75

% der neu besetzten Chefsessel an interne Kandidaten, wobei der Wert

in der Schweiz deutlich tiefer lag als in Deutschland.



Internationalität im Lebenslauf ist erwünscht: Schweizer

Unternehmen setzen mit 62 % stark auf international erfahrene Chefs.

In der DACH-Region verfügen 57 % der neu angetretenen CEOs über

internationale Arbeitserfahrung, mehr als doppelt so viele als im

globalen Schnitt (24 %).



Vermehrt moralische Fehltritte



Auf globaler Ebene zeigt die Studie einen Anstieg von

CEO-Demissionen aufgrund ethischer Verfehlungen auf. Während im

Zeitraum zwischen 2007 und 2011 3,9 % der CEOs ihren Posten wegen

Fehltritten räumen mussten, waren es zwischen 2012 und 2016 bereits

5,3 %. «Das Umfeld hat sich geändert: Die Öffentlichkeit beobachtet

Unternehmen viel kritischer. Das hat zu einer Verschärfung der

Regularien geführt, die für CEOs gelten», erläutert Alex Koster.



Über die Studie



Strategy& (ehemals Booz & Company) untersuchte in der «2016 CEO

Success Study» die 2500 weltweit grössten börsenkotierten

Unternehmen. Für den deutschsprachigen Raum wurden ergänzend die 300

grössten Unternehmen in dieser Region analysiert. Es flossen sowohl

die Performance der Unternehmen zum Zeitpunkt der Ablösung als auch

die Art und Weise des Ausscheidens der CEOs ein. Aussagen über Trends

und Entwicklungen beziehen sich auf die bereits vorgelegten

Strategy&-Studien zu CEO-Ablösungen aus den jährlichen Studien ab

2000. www.strategyand.pwc.com/ceosuccess



