Im Prozess gegen die Familie Schlecker hat der ehemalige Finanzchef der Drogeriemarkt-Kette ausgesagt. Seine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren des Konzerns spielt eine wichtige Rolle.

Nach der Darstellung des ehemaligen Schlecker-Finanzvorstands hätte die Insolvenz der Drogeriemarktkette knapp vermieden werden können. "Am Ende mussten wir Insolvenz anmelden wegen einer geplatzten Lastschrift", sagte der von 2010 an im Konzern tätige Finanzchef am Montag im Bankrottprozess gegen die Familie ...

