Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,85 auf 4,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Fusion von Drillisch mit United Internet dürften Telefonica Deutschland dem Wettbewerber Vodafone einige Kunden abgewinnen, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Montag. Nach den Resultaten für das erste Quartal habe er aber kleinere Kürzungen an seinen Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) und den Barmittelfluss (EFCF) in den Jahren bis 2019 vorgenommen./tih/zb

