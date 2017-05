Neue Regularien wie die erweiterten EU-GMP-Richtlinien, die am 1. März 2015 in Kraft getreten sind, treiben den Trend zum Containment. Im Regelbetrieb sind aktuelle Anlagen zwischenzeitlich durch konstruktive Lösungen so weit staubfrei, dass eine Gefährdung von Anlagenbedienern durch gesundheitsschädigende Stäube ausgeschlossen werden kann. Im Falle eines Serviceeinsatzes oder einer Reinigungssituation stellt sich die Situation wesentlich kritischer dar.

Zur Inspektion von Funktionsteilen in Maschinen und Anlagen müssen Wartungsluken geöffnet werden, bei Servicetätigkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...