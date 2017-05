Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Cewe auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem ersten Quartal einen Gewinn ausgewiesen, schrieb Analyst Martin Decot in einer Studie vom Montag. Allerdings könne immer noch nicht ausreichend sicher prognostiziert werden, wie sich die gestiegene Mehrwertsteuer auf Fotobücher auf den Umsatz auswirken wird./la/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2017-05-15/14:24

ISIN: DE0005403901