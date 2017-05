Stuttgart (ots) -



Geisterfahrer - tödliche Gefahr auf deutschen Straßen



Zuckerersatz - welche Alternativen sind gut und sinnvoll?



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Facebook-Falle - wenn die Gauner eingeladen werden



Millionen Menschen in Deutschland nutzen täglich Facebook, Twitter und Instagram. Damit sind die Plattformen ein idealer Ort für Betrüger. Vor allem, wenn Nutzer persönliche Informationen preisgeben und Gauner damit wichtige Hinweise erhalten. Oder es werden Profile gehackt über falsche Freundschaftsanfragen. "Marktcheck" zeigt, wie leicht Informationen in falsche Hände geraten können und wie man sich vor Betrügern im Internet schützen kann.



Preisunterschiede - warum manche Filiale günstiger ist



Große preisliche Unterschiede für ein Produkt findet man nicht nur bei unterschiedlichen Anbietern. Auch unterschiedliche Filialen eines Anbieters können dasselbe Produkt mit erheblichen Preisunterschieden anbieten. "Marktcheck" hat sich Elektronikgeräte-Filialen in Karlsruhe und Drogeriemarkt-Filialen in Mannheim und Ludwigshafen angesehen und festgestellt: Ein kleiner Umweg kann sich lohnen.



Geisterfahrer - tödliche Gefahr auf deutschen Straßen



Bis zu sechs Mal am Tag sind Falschfahrer auf deutschen Straßen unterwegs. Laut ADAC stieg die Zahl im vergangenen Jahr im Mai deutlich an und erreichte im August ihren Höhepunkt. Wie lassen sich solche Unfälle verhindern? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden? "Marktcheck" hakt nach.



Zuckerersatz - welche Alternativen sind gut und sinnvoll?



Zucker gilt als ungesund. Welche Alternativen gibt es und wie gut sind diese? Eine Ernährungsexpertin nimmt Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft und Stevia unter die Lupe und gibt Tipps für den Gebrauch.



Zahnarztkosten - wie teuer darf die Behandlung sein?



Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt, wie verbindlich ein Heil- und Kostenplan für die Behandlung beim Zahnarzt ist und ob dieser Vorkasse verlangen darf. Können Patienten Schmerzensgeld vom behandelnden Zahnarzt erhalten? Was darf privat abgerechnet werden, was nicht?



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und die einzelnen Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck zu sehen.



