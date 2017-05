Liebe Leser,

die diesjährige ordentliche Hauptversammlung bei HeidelbergCement hat am 10. Mai beschlossen: Der Bilanzgewinn von knapp 858 Mio. Euro wird dazu verwendet: Eine Dividende von rund 317,5 Mio. Euro auszuschütten, 500 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und ca. 40,5 Mio. Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Dem stimmten die Aktionäre mit 99,86% zu, klare Sache also. Inzwischen ist es ja üblich geworden, dass zwischen Beschluss zur Dividendenzahlung und tatsächlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...