die Aktie des Elektroautopioniers Tesla ist weiter obenauf. Erst vor wenigen Tagen wurde am New Yorker Börsenplatz NASDAQ mit einem Kurs von 327,58 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Doch trotz der immensen Bewertung - Tesla ist inzwischen zum am höchsten bewerteten US-Autokonzern avanciert - weist das Papier keine Verschleißerscheinungen auf. Stattdessen spricht vieles für eine Fortsetzung der Kursrallye.

Die Hoffnung hat einen Namen

Gemessen an der ...

