BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel ist offiziell von dem Ziel der Bundesregierung abgerückt, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu haben. "So, wie es im Moment aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag bei einer Veranstaltung der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin. Merkel hat damit eingeräumt, was Experten schon lange vermuten: Angesichts schleppender Verkäufe ist das ehrgeizige Ziel nicht zu halten.

May 15, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)

