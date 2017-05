Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HHLA nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nachdem der Hafenbetreiber seine Jahresziele am vergangenen Freitag angehoben habe, seien die Zahlen zum ersten Quartal überraschungslos solide ausgefallen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer ersten Reaktion am Montag./ck/la

