Am Freitag legte eine weltweite Cyber-Attacke zahlreiche Rechner lahm. Renault hat auch am Montag noch mit den Folgen des großangelegten Angriffs zu kämpfen. Ein Werk des Autobauers in Frankreich steht weiterhin still.

Der französische Autohersteller Renault hat weiter mit den Folgen der weltweiten Cyber-Attacke vom vergangenen Freitag zu kämpfen. In einem seiner größten Werke, der Fabrik in der nordfranzösischen Stadt Douai, stand die Produktion deswegen am Montag still. Ein Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, Informatiker seien ...

