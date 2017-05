Der Dow Jones musste am vergangenen Freitag den vierten Verlusttag in Folge hinnehmen. Auch auf Wochensicht stand damit ein Minus von rund einem halben Prozent. Alles zum aktuellen Stand der Dinge in Sachen amerikanischer Leitindex, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.