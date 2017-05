Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für United Internet auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dass United Internet seine Telekom-Aktivitäten in Deutschland mit denen von Drillisch zusammenlegen wolle, sei mit Blick auf die Aktienentwicklung positiv, schrieb Analystin Laura Ashforth in einer Studie vom Montag. Die Übernahme von Drillisch, durch die United Internet mindestens 72,7 Prozent an dem Mobilfunkunternehmen halten werde, dürfte zu einem besseren Wettbewerbsumfeld im Discount-Segment führen./ck/la

ISIN: DE0005089031