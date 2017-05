Mainz (ots) -



Wie tickt der Iran nach vier Jahren Amtszeit des Reformers Hassan Rohani und nach zwei Jahren seit Unterzeichnung des Atomabkommens? Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl erkundet "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper am Mittwoch, 17. Mai 2017, 22.15 Uhr, im ZDF in einer Spezialausgabe die Stimmung im Land "zwischen Revolution und Resignation".



Der Iran drängt nach Jahren der Isolation wieder auf die Weltbühne - als Regionalmacht im Nahen Osten und als Wirtschaftsmacht für westliche Investoren. Doch offenbar bewirkt die Öffnung nach Abschluss des Atomabkommens kaum Änderungen der Lebensverhältnisse in der Islamischen Republik. "Gar nichts hat sich verändert. Vieles ist schlimmer geworden, nichts aber besser. Wir leben in Armut, die Arbeitslosigkeit ist hoch, wir haben Drogenprobleme und finanzielle Sorgen." Auf dem Basar von Teheran beklagen sich Händler und Kunden über den Zustand des Landes. Antje Pieper begegnet kurz vor der Präsidentschaftswahl Menschen aus unterschiedlichen Schichten: armen Taxifahrern, reichen Geschäftsfrauen, strengen Ayatollahs, rebellischen Skaterinnen und unzufriedenen Basarverkäufern.



Dass vieles im Land unverändert geblieben ist, lässt Masoumeh Ebtekar, Vizepräsidentin und Gesundheitsministerin, im Interview klar erkennen: "Wir haben verschiedene Arten von Erwartungen, Einstellungen und Denkweisen in unserer Gesellschaft. Wichtig ist, dass der Iran eine islamische Gesellschaft ist. Individuelle Rechte und unser soziales Konstrukt werden im Rahmen der islamischen Lehre definiert."



Die sechs Kandidaten, die am Freitag, 19. Mai 2017, zur Wahl stehen, wurden vom Wächterrat der Islamischen Republik ausgesucht und unterscheiden sich - vom Reformer Rohani bis zum Hardliner Raisi - lediglich durch ihre Position im Spektrum des Gottesstaates. Das Konzept der Islamischen Republik selbst stellt keiner von ihnen in Frage.



Am Mittwoch, 17. Mai 2017,1.00 Uhr, zeigt das ZDF außerdem die "auslandsjournal"-Doku "Kinder des Terrors - Gefangen von Rebellen in Uganda": ZDF-Afrika-Korrespondent Jörg Brase hat einige der Kinder getroffen, die von Terrororganisationen wie der Lord's Resistance Army in Uganda oder der Boko Haram in Nigeria als Geiseln gezwungen wurden zu töten oder die als Sexsklaven missbraucht wurden.



Das " auslandsjournal spezial: Zwischen Revolution und Resignation - Iran vor der Wahl" ist am Freitag, 19. Mai 2017, 8.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.



