Am Dienstag stehen keine wichtigen Unternehmensdaten im Kalender, sodass Konjunkturdaten verstärkt in den Fokus rücken. Frische Impulse liefern dann der ZEW-Index, Zahlen vom deutschen Arbeitsmarkt, sowie die US-Industrieproduktion / Auslastung. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Termine am Dienstag, den 16. Mai 2017.