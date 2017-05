Nach ökonomischen Spielregeln kann es Nordkorea eigentlich gar nicht mehr geben. Das Land ist seit Jahren politisch isoliert und ökonomisch am Ende. Die Exporte verharren auf dem Niveau der 60er Jahre, als Wirtschaftsstandort ist Nordkorea quasi nicht existent. Und doch schafft es das Land eine ganze Region in Atem zu halten. Nicht wenige Experten sehen in der Diktatur einen der größten Gefahrenherde für den Weltfrieden. Wie kann das sein? Yanjun Gast, LBBW Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.