Führt man beide Trends zusammen - die Verdichtung der Verkabelung und die Anwendung der Glasfaser - so gelangt man zur paralleloptischen Verbindungstechnik. Sie erweist sich als geeignete Lösung für Hochleistungs-Datennetze im Data Center. Genormte Mehrfaserstecker führen 12 bzw. 24 Fasern in einer Schnittstelle zusammen, die genauso kompakt ist wie eine RJ45-Steckverbindung. Die hochgradig parallelen Verbindungen stellen jedoch erhöhte Anforderungen an die Qualität, die Komponenten und die Handhabung der Steckverbinder.

Die »Multi Fiber Push-On«- (MPO) Technologie und besonders die MTP-Verbinder des Herstellers US Conec in Verbindung mit Elite Ferrulen haben sich als passende Lösung erwiesen. Zur Steckerbezeichnung: »MT« bezieht sich auf den engl. Begriff »mechanical transfer«. Die Faserendflächen der MPO-Stecker entsprechen den PC- oder APC-Steckerendflächen (Schrägschliff).

R&M hat die Technologie weiter vorangetrieben und insbesondere beim Finish der Faserenden Qualitätsmassstäbe verwirklicht, die über der Norm liegen und für eine nachhaltig sichere, hundertprozentige Übertragungsqualität sorgen. Somit sind alle Wege geebnet für eine breite Einführung der MPO-Technologie im Data Center, die in der Regel mit vorkonfektionierten Lösungen umgesetzt wird. Dazu gibt es ein White Paper des Herstellers, welches umfassende Informationen zur paralleloptischen Verbindungstechnik und MPO-Technologie bietet. Es zeigt Leistungs- und Qualitätskriterien auf und soll Entscheidern eine erste Orientierung geben bei der Planung ihrer Glasfaserstrategie und Auswahl der Verbindungstechnik.

Das Data Center heute und morgen

Der Bedarf nach immer höheren Bandbreiten wächst ständig an. Rechenzetren müssen darauf frühzeitig reagieren, ausreichend Kapazitäten vorhalten und für die kommenden Anforderungen planen. Hier beschreiben wir die Gründe für den anhaltenden Bandbreitenzuwachs und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf.

Bandbreite - die treibende Kraft

Die weltweit übertragene Datenmenge steigt exponentiell, sie wird sich innerhalb der nächsten vier Jahre vervierfachen. Das geht aus einer veröffentlichten Prognose des Netzwerkausrüsters Cisco hervor.

Demnach wurden im Jahr 2015 knapp ein Zettabyte an Daten, (eine Zahl mit 21 Nullen, 1×1021?Byte oder 1012 GByte) über IP-Netzwerke übertragen. Der weltweite IP-Datenverkehr durch Unternehmen wird sich in den nächsten drei Jahren weiter verdreifachen und monatlich 10,1 Exabyte erreichen. Die Wachstumsrate des IP-Datenverkehrs liegt derzeit bei 32% pro Jahr. Die Gründe für den rasant ansteigenden Bandbreitenbedarf sind vielseitig. So nimmt zum einen natürlich die private ...

