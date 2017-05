Die Wertpapierexperten von Barclays erhöhen die Einstufung für den heimischen Öl- und Gaskonzern von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel wird dabei um 64% von 33,0 auf 54,0 Euro angehoben.

Barclays hebt die Transaktionen der letzten Zeit positiv hervor und auch das attraktive FCF Profil, das über die nächsten Jahre Akquisitionen und Dividendenerhöhungen ermöglichen könnte.

Beim Gewinn je Aktie erwartet Analyst Joshua Stone 4,01 Euro für 2017. Im Folgejahr soll der Gewinn je Aktie bei 4,39 Euro liegen, für 2019 werden 4,75 Euro je Anteilsschein erwartet. Barclays schätzt die Dividende auf 1,26 Euro für 2017 und auf jeweils 1,32 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Montagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 6,66 Prozent bei 45,23 Euro.

