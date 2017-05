Tagesausblick für 16.5.: DAX wieder über 12.800. ZEW und Automobiltitel im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte starten fester in die neue Woche und der DAX® schiebt sich erneut über 12.800 Punkte. Besonders stark präsentierten sich die beiden Finanztitel Commerzbank und Deutsche Bank sowie RWE (überraschend gute Zahlen). In der zweiten Reihe fielen unter anderem Aurubis (gute Q1-Zahlen), Drillisch (positive Analystenkommentare) und K+S (offen für einen strategischen Investor) positiv auf.

Größere Bewegungen waren zudem am Ölmarkt zu beobachten. So meldete unter anderem die F.A.Z., dass die OPEC und Russland eine Verlängerung der seit Jahresbeginn gültigen Kürzung der Fördermenge planen. Am 25.5. treffen sich die OPEC-Staaten und Russland, um darüber zu diskutieren. Entsprechende Spekulationen dürften also den Ölpreis in den kommenden Tagen maßgeblich bewegen.

Morgen steht unter anderem der ZEW-Index im Fokus der Anleger. Zudem sollten Anleger einen Blick auf die Automobilaktien werfen.

Trader und Anleger aufgepasst:

Freetrade-Aktion bei ING Diba und S-broker sowie flatfee-Aktionen bei flatex und Targo Bank. Weitere Informationen unter: onemarkets.de/happytrading

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem Easyjet Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Zudem laden Jungheinrich und Vonovia zur Hauptversammlung. Morgen wird der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulasssungen in der EU veröffentlichen. Für die ersten drei Monate des Jahres meldete der Verband ein Plus von 11,2 Prozent. Die Zahlen könnten die Aktien der Autobauer BMW, Daimler und VW (Vz.) bewegen.

Wichtige Termine

16.5.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Mai

16.5.: Europa - BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

16.5.: USA - Industrieproduktion, April

Charttechnische Signale

Infineon - Aktie gelingt Ausbruch über Widerstand bei EUR 19,30. MACD long.

- Aktie gelingt Ausbruch über Widerstand bei EUR 19,30. MACD long. Klöckner & Co. - Aktie sackt auf neues Jahrestief. Nächste Unterstützung bei EUR 9,30

- Aktie sackt auf neues Jahrestief. Nächste Unterstützung bei EUR 9,30 K+S - Spekulationen über einen strategischen Investor schieben den Kurs über den Widerstand von EUR 23

Zahlreiche Titel wie Allianz, HeidelbergCement und RWE bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.820/13.050/13.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.590/12.630/12.680/12.780 Punkte

Der DAX® liebäugelt weiterhin mit der Widerstandsmarke bei 12.820 Punkten. Allerdings ist erneut kein signifikanter Ausbruch über das Level gelungen. Zwischen 12.780 und 12.820 Punkten formiert sich weiterhin eine hartnäckige Widerstandszone. Eine nachhaltige Aufwärtsbewegung deutet sich frühestens oberhalb dieser Zone an. Solange die Zone nicht überschritten ist, drohen weitere Rücksetzer bis 12.630/12.680 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2017 - 15.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2012 - 15.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 54,44 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 95,57 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.05.2017; 17:34 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,69 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 18,95 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.05.2017; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes DAX®-Produkt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 16.5.: DAX wieder über 12.800. ZEW und Automobiltitel im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).