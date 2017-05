FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag einen glanzvollen Wochenauftakt hingelegt und erstmals über der Marke von 12 800 Punkten geschlossen. Beim Stand von 12 807,04 Punkten und einem Plus von 0,29 Prozent ging der Leitindex in den Feierabend, nachdem er im frühen Handel sogar bis auf ein neues Rekordhoch mit 12 832,29 Zähler geklettert war.

Nun aber dürfte der Dax zunehmend anfälliger für Rückschläge werden, hieß es vom Handelshaus IG Markets. An diesem Montag aber seien die zwischenzeitlichen Kursrückgänge sofort wieder zum neuerlichen Einstieg genutzt worden. Die Bullen am Aktienmarkt hätten nach wie vor das Zepter in der Hand.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,43 Prozent auf 25 053,61 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,71 Prozent hoch auf 2226,19 Zähler./ajx/stk

