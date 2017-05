M E D I E N M I T T E I L U N G

Stig Ingar Evje, CEO Implenia Norway, vermisst - CFO Tone Bachke übernimmt Leitung bis auf Weiteres

Dietlikon, 15. Mai 2017 - Stig Ingar Evje, CEO von Implenia Norway, ist nach einer Wanderung im norwegischen Sjusjoeen nicht mehr zurückgekehrt und gilt seit dem 3. Mai 2017 als vermisst. Die breit angelegte Suchaktion verlief leider erfolglos. Die Rettungskräfte haben die Suche mittlerweile eingestellt. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Situation bei seiner Familie und den Angehörigen.

Bis auf Weiteres übernimmt Frau Tone Bachke, CFO von Implenia Norway und Head of Corporate Center Scandinavia, die Leitung der norwegischen Einheit.

Medienkontakt Implenia:

Reto Aregger

Head of Communications Group

Telefon: +41 58 474 74 77

(communication@implenia.com: mailto:communication@implenia.com)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 8'200 Personen und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter (www.implenia.com: http://www.implenia.com/).