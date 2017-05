Über einen ehemaligen Waymo-Mitarbeiter ist der Fahrdienstleister Uber an Dateien der Google-Schwester gekommen. Ein US-Richter hat nun entschieden, dass Uber alle Dateien wieder zurückgeben muss.

Im Prozess um angeblichen Technologiediebstahl gegen den Fahrdienstleister Uber hat die Google-Schwester Waymo nur einen Teilerfolg vor Gericht erzielt. Der zuständige US-Richter ordnete am Montag an, dass Uber sämtliche Waymo-Dateien, die von einem ehemaligen Ingenieur des Unternehmens heruntergeladen wurden, an Waymo zurückgeben muss. Uber habe "wahrscheinlich gewusst", dass der Ingenieur, der nun für Uber arbeite, die Informationen mitgenommen habe. Der frühere Waymo-Mitarbeiter gründete 2016 eine eigene Firma, die Uber schließlich kaufte. ...

