Patrick van Arendonk übernimmt die Leitung der globalen "Cloud First"-Strategie, die Partnern den Weg zu mehr Cloud-Möglichkeiten, höherem Wert und zusätzlicher Kundenrelevanz ebnet

Exclusive Group, ein Anbieter von Dienstleistungen und Technologien mit Mehrwert (Value-Added Services and Technologies, VAST), hilft Partnern dabei, von einem Ansatz, der ausschließlich auf Hardware-basierte Lösungen setzt, auf Private Cloud sowie Public Cloud umzustellen, um von deren Möglichkeiten zu profitieren. Die Weiterentwicklung der Cloud-First-Strategie wird von Patrick van Arendonk geleitet werden. Die Rolle kombiniert eine Bildungsaufgabe um die Einführung von Cloud-Prinzipien unter Wiederverkaufspartnern zu fördern mit einem weit reichenden Auftrag zur Geschäftstransformation, der die Einbeziehung von vorhandenen und neuen Lieferanten sowie die Schaffung der Infrastruktur und Prozesse für zukünftige Cloud-basierte Dienste umfasst.

"Angesichts der wachsenden Relevanz des Cloud-Verbrauchsmodells ist es jetzt an der Zeit, kreativ zu denken", erklärte Barrie Desmond, der Chief Operating Officer von Exclusive Group. "Mit der Initiative Cloud First helfen wir uns, unseren Lieferanten und vor allem unseren Wiederverkaufspartnern dabei, ihre Rolle bei dieser Reise die gleichermaßen symbolisch und strategisch ist zu verstehen, um sie dazu zu bewegen, die Cloud bei ihren Angeboten und hinsichtlich ihrer strategischen Orientierung an erste Stelle zu setzen. Cloud First bedeutet, die Cloud in alle Überlegungen einzubeziehen etwas, das wir seit dem Start von BigTec vor vier Jahren tun. Und um die Bedeutung zu unterstreichen, haben wir van Arendonk damit beauftragt, die Botschaft zu verbreiten und neue, praktische Programme in allen Geschäftsbereichen von Exclusive Group einzuführen."

Patrick van Arendonk ist ein überaus erfolgreicher Channel-Entrepreneur mit fast 30 Jahren Erfahrung, der von Exclusive Networks Netherlands, wo er als General Manager und Director of Business Development tätig war, zu Exclusive Group kommt. Zuvor gründete er VADition Benelux (das 2011 von Exclusive Group übernommen wurde) und war zudem in leitenden Vertriebsfunktionen bei Juniper, F5, Cisco und anderen tätig.

"Die Märkte für herkömmliche lokale, Hardware-basierte Lösungen für Cyber-Sicherheit und Infrastruktur wachsen weiter, doch Private-Cloud-, Public-Cloud- und Hybrid-Cloud-Alternativen expandieren zehnmal schneller. Die Möglichkeiten für Partner sind enorm, jedoch nur, wenn sie einige Maßnahmen ergreifen, um sich weiterzuentwickeln", kommentierte van Arendonk, Director of Cloud First bei Exclusive Group. "Wir werden sie unterstützen und Cloud-basierte Veränderungen vorantreiben. Ich freue mich darauf, Cloud First weiterzuentwickeln und unsere globale Vision um neue Arten von Lieferanten, Diensten und Cloud-Lösungen zu erweitern."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170515006722/de/

Contacts:

Cohesive

Greg Halse/Ellie Stansfield

+44 (0) 1291 626200

exclusivegroup@wearecohesive.com