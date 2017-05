Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

METALL - Der IG-Metall-Bezirksleiter von Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, erwartet im Herbst eine "konfliktäre Tarifrunde" um flexiblere Arbeitszeiten. "Momentan sehe ich eher Konfrontationspotenzial", sagte er im Interview zu den Forderungen des Arbeitgeberverbandes. "Mich hat überrascht, mit welcher Schärfe sich Südwestmetall positioniert." Die gesamten Flexibilitätsverabredungen der letzten 30 Jahre würden quasi negiert. Es werde signifikant mehr von den Beschäftigten gefordert - Zeitsouveränität wolle die Gegenseite nur gegen noch mehr Flexibilität bei längerer Arbeitszeit gewähren. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

BREXIT - Großbritannien hofft, dass deutsche Unternehmen bei den Brexit-Verhandlungen die Briten unterstützen. Doch Experten verpassen derartigen Erwartungen einen Dämpfer. (Handelsblatt S. 11)

FREIHANDEL - Angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump hat Mexiko Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen, die Errungenschaften der Globalisierung zu verteidigen. "Wir brauchen einfach klare Stimmen, die für Freihandel, offene Märkte und Integration der Weltwirtschaft stehen", sagte der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo im Interview. Guajardo sagte zugleich, die Monate seit Trumps Amtsantritt hätten dafür gesorgt, dass sein Land viele ursprünglichen Aussagen des US-Präsidenten relativiert habe. "Bisher hat uns die Zeit geholfen, viele Dinge weniger plakativ und dafür realistischer zu sehen", sagte Guajardo. (Welt S. 7)

CYBERPOLICEN - Einige Assekuranzen wittern nach der weltweiten Attacke einen raschen Durchbruch im jungen Geschäft mit Cyberpolicen. "Cyberangriffe wie gerade aktuell tragen sicher zu einer schnelleren Entwicklung bei, das Bewusstsein der Firmen für das Bedrohungspotenzial nimmt zu", sagte Torsten Jeworrek, Vorstand des weltgrößten Rückversicherers Munich Re, am Montag dem Handelsblatt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gibt den Firmen Rückendeckung. Er sprach sich bereits auf dem G7-Treffen in Bari für den Aufbau eines Versicherungssystems gegen Cyberangriffe aus. Bislang existiert ein entwickelter Markt für Cyberpolicen nur in den Vereinigten Staaten. In Deutschland dagegen gibt es zwar insgesamt rund 3,6 Millionen Unternehmen - nach Schätzungen sind bis jetzt aber lediglich 4.000 bis 5.000 Cyberversicherungsverträge abgeschlossen worden. (Handelsblatt S. 26)

ARBEITSZEIT - Die Mehrheit der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist mit ihrer momentanen Arbeitszeit zufrieden. Nach einer Umfrage der IG Metall, die 680.000 Antworten ihrer Mitglieder ausgewertet hat, bezeichneten sich rund 67 Prozent als zufrieden oder eher zufrieden. Wichtiger als weniger arbeiten zu müssen, ist es den Beschäftigten, flexiblere und planbarere Arbeitszeiten zu haben. (Welt S. 9)

BAUBRANCHE - Peter Hübner, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Bauindustrie, will die Planungs- und Genehmigungsprozesse im öffentlichen Bau vereinfachen - zum Nutzen der Autofahrer. Er plädiert dafür, die Bauindustrie bereits an der Planung öffentlicher Projekte zu beteiligen: "Die Genehmigungen blieben zwar beim Bauherrn, die Bauwirtschaft könnte aber die Ausführungsplanung übernehmen", sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Der Vorteil für Hübner: "Wir wären schneller, weil wir die Schnittstellen zwischen Ausführungsplanung und der Bauproduktion besser im Griff hätten." (Handelsblatt S. 22)

STEUERSENKUNGEN - Angesichts stark steigender Steuereinnahmen wollen die beiden Volksparteien im Wahlkampf der breiten Mittelschicht Steuererleichterungen versprechen. Das jedoch ist zielgenau für mittlere Einkommen schwierig zu erreichen, und es kostet den Staat Milliarden an Steuerausfällen, zeigt eine neue Studie des DIW: Selbst wenn man nur die unteren Einkommensteuertarife senken würde, profitierten die Bürger mit den höchsten Einkommen am meisten. Denn Arbeitnehmer mit niedrigen und mittleren Einkommen zahlen heute kaum Steuern, niedrigere Tarife bringen ihnen deshalb nur wenig Entlastung, so DIW-Ökonom Stefan Bach. Hohe Einkommen profitierten dagegen von Entlastungen auf allen Tarifstufen. (Handelsblatt S. 6)

