The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SSN XETR CH0005795668 SCHMOLZ + BICKENB.AG SWI0 EQU EUR Y

CT KR8 XETR CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT KABN XETR CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT QS5 XETR CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT VTLN XETR CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT SHR XETR CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 SWI0 EQU EUR Y

CT S3F XETR CH0027148649 SANTHERA PHARM.HD.NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT 3BG XETR CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.SF-,90 SWI0 EQU EUR Y

CT P6Z XETR CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1 SWI0 EQU EUR Y

CT EFL XETR CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1 SWI0 EQU EUR Y